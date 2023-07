Guilherme invade casa com carro e mata Dennis a facadas

Guilherme Nascimento de Souza, de 23 anos, invadiu uma casa quem estava a ex-namorada jogando um carro contra o portão, às 23h da 4ª feira (5.jul.23), na Rua Santa Lucia, na Vila Operária, em Nova Andradina (MS). Ao conseguir entrar no imóvel, ele assassinou o dono da casa, Dennis Correa de Mello, de 38 anos, a facadas.

Equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, mas quando chegou a vítima já estava em óbito. A Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Criminal também foram acionadas.

Conforme a polícia, autor do crime não aceitava o término de um relacionamento com a mulher com Dennis estava se relacionando.

O Corsa que derrubou o portão do imóvel foi abandonando no local o crime. O assassino está foragido.

Autor arremessou o carro no portão da casa da vítima - Foto: Jornal da Nova

O delegado responsável da 1º DP Nova Andradina, Caio Bicalho Martins, disse que estão sendo realizadas diligências em busca de Guilherme.