Homem armado com faca é preso abusando de crianças em córrego

Um homem de 57 anos foi preso na tarde de 5ª.feira (14.dez.23) ao ser flagrado abusando sexualmente de dois meninos de 9 e 10 anos no córrego João Dias, em Aquidauana (MS).

A Polícia Militar explicou que na ocasião, uma testemunha avistou o suspeito vestindo cueca e passando a mão nas nádegas das crianças, que tomavam banho com ele.

Ao chegar no local, a polícia observou o homem por cinco minutos e constatou estupro de vulnerável. Ele foi preso em flagrante, mas negou o crime. No momento da prisão, uma faca foi encontrada com o homem.

Com informações de Diário Digital