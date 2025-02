Homem está desaparecido há 3 dias após pescaria no rio Pardo, em MS

O Corpo de Bombeiros de Bataguassu deu continuidade, nesta 6ª feira (28.fev.25), ao terceiro dia de buscas por um homem de 62 anos, desaparecido desde a tarde de 3ª feira (25.fev.25) enquanto pescava na região onde o Rio Três Barras se encontra com o Rio Pardo, no Residencial Porto Seguro.

As equipes de resgate estão atuando em duas frentes: uma equipe realiza buscas na água, enquanto outra percorre as margens e áreas próximas ao local onde o homem foi visto pela última vez.

Segundo informações do site Da Hora Bataguassu, a família acompanha o trabalho dos bombeiros, mas o desaparecimento ainda é um mistério, já que não há confirmação se ele entrou no rio ou se deixou o local sem destino conhecido.

Os bombeiros foram acionados na tarde de 4ª feira (26.fev.25), dando início às buscas. Na 5ª feira (27.fev.25), mergulhadores realizaram varreduras no local, mas até o momento não há informações sobre o paradeiro do homem, cujo nome não foi divulgado. As buscas continuam.