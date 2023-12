Homem perdoa esposa que cortou seu pênis e jogou na privada

Um homem de 39 anos que na 6ª.feira (22.dez.23) teve o pênis cortado com uma navalha pela esposa em Atibaia, São Paulo, perdoou o ataque e vai tentar colocar uma prótese. A mulher, de 34 anos, se entregou à polícia e disse que jogou o pênis do marido na privada para que ele não fosse reimplantado.

Em entrevista à TV Thathi de Campinas, o homem afirmou que a esposa é muito ciumenta e que ele teria sido atraído para casa com a promessa de que o casal teria uma noite de amor.

“Foi tudo muito rápido. A luz estava apagada. Ela acariciou [meu pênis] e, em seguida, cortou. Senti minha virilha esquentar”, contou. O homem, então, teria afastado a mulher, que acendeu a luz. “Tinha muito sangue e eu perguntava: ‘Por que você fez isso?'”

O homem tentou usar o carro para buscar socorro, mas a mulher tinha escondido a chave do veículo. Enrolado em um lençol e sangrando muito, ele disse que foi caminhando até uma unidade de pronto atendimento do bairro. À polícia, ela afirmou que fez isso para que o órgão não pudesse ser reimplantado. A esposa também disse que cometeu o crime por ciúme, por suspeitar da traição do marido com uma sobrinha dela de 15 anos.

O marido recebeu atendimento médico e já se recupera em casa. Já a esposa se apresentou espontaneamente à Polícia Civil e segue presa.

Na entrevista, ele disse que sonha em poder voltar a trabalhar e quer colocar uma prótese. Sobre a agressão da esposa, disse que foi “uma tragédia”. “Ela está pagando por isso”, disse.

Apesar de dizer que a mulher “marcou sua vida negativamente para sempre”, o homem afirmou que, da parte dele, “ela está perdoada”. “A verdade é que quem tem que perdoar é Deus”, disse.