Identificado casal assassino da palhaça venezuelana Jujuba e detalhes do crime

Thiago Agles da Silva, de 32 anos, e Deliomara dos Anjos Santos, de 29 anos, são os assassinos confessos de Julieta Inés Hernández Martínez, de 38 anos, a palhaça Miss Jujuba, encontrada morta na 6ª.feira (5.jan.24).

Pais de 5 filhos são presos pelo assassinato da palhaça Jujuba. Foto: Reprodução

Presa, a dupla de criminosos deu duas versões distintas do porquê assassinaram a artista venezuelana, após a alojarem na varanda de uma pousada em Presidente Figueiredo (AM).

Como mostramos aqui no TeatrineTV, Julieta atravessava o Brasil de bicicleta, pois faz parte do projeto ‘Pé Vermêi’ – que leva arte de bicicleta para diversas regiões da América do Sul.

A artista desapareceu em 23 de janeiro, quando passava pela BR-174. A polícia disse que ela pernoitou na pousada usada de favor pelo casal acusado. Entenda abaixo.

Julieta Hernández não era vista desde o dia 23 de dezembro, quando fez contato com amigos (Foto: Reprodução / Instagram)

O corpo de Julieta, sua bicicleta e pertentes foram encontrados por volta das 18h da 6ª feira (5.jan.23), enterrados em uma cova rasa próximo a corredeira do Urubuí.

Bicicleta e pertences da artista. Foto: Francisco Carioca | Rede Amazônica.

Apesar do casal ter confessado o assassinato, o Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC) trabalha na identificação do corpo para confirmar que se trata da venezuelana. Por outro lado, as embaixadas e governos da Venezuela e do Brasil já trabalham para o translado do corpo da artista ao país vizinho.

