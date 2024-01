Identificados 4 mortos do helicóptero desaparecido há 13 dias

O piloto Cassiano Tete Teodoro, de 44 anos, e os passageiros Luciana Rodzewics, de 46 anos, a filha Letícia Rodzewics Sakumoto, de 20 anos, e Raphael Torres, de 41 anos, são as vítimas do helicóptero que estava desaparecido há 13 dias. Os destroços da aeronave e corpos foram encontrados nesta 6ª feira (12.jan.24), em uma área de mata no município de Paraibuna (SP).

De acordo com a polícia, o helicóptero decolou do Aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, por volta de 13h do dia 31 de dezembro, com destino a Ilhabela. O último contato da aeronave foi por volta de 15h do domingo.

"Todos estão mortos", disse o coronel Ronaldo Barreto de Oliveira, comandante da Aviação da PM do estado.

Desde então, a FAB (Força Aérea Brasileia), as polícias Militar e Civil e o Exército, além de mateiros e voluntários, realizavam buscas na região para encontrar a aeronave.

As mortes foram confirmadas pela PM paulista em coletiva à imprensa na manhã desta sexta-feira.

INVESTIGAÇÃO

A FAB informou que investigadores do 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), já foram acionados para iniciar as investigações sobre as causas do acidente.

Segundo a Força Aérea, na ação inicial serão usadas técnicas específicas de "coleta e confirmação de dados, a preservação de indícios, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias ao processo de investigação".

"A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes", concluiu a FAB.