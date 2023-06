Identificados dois mortos em acidente entre Mundo Novo e Eldorado

A fotógrafa Ieda Martinelli Moscon e Alisson A. Molinari Martines são as vítimas fatais do acidente de trânsito ocorrido às 14h30, do domingo (11.jun.23), no KM 37 da BR-163, entre Mundo Novo e Eldorado, interior de Mato Grosso do Sul.

De acordo com apurado pelo MS Notícias, Ieda e Alisson estavam a caminho da posse do Pe. Pierri em Fátima do Sul (MS). Junto com eles estava Daniele Antero, que foi retirada com vida das ferragens e levada ao Hospital de Eldorado.

Os religiosos estavam em uma camionete Fiat Toro, que ficou destruída ao colidir contra carretas carregadas com grãos e ração.

As vítimas eram membros da Pastoral da Comunicação e há anos trabalhavam assiduamente na cobertura dos mais diversos eventos da Paróquia São Vicente Pallotti, em Palotina (PR), estado em que moravam. Alisson era coordenador do Setor Juventude. A igreja lamentou a perda dos fiéis em um post na rede social:

Ainda conforme a Paróquia, a cerimônia de despedida de Ieda e Alisson será nesta 2ª feira (12.jun), após a liberação do corpo, que está sendo periciado em Naviraí (MS). "Comunicamos que o velório da Ieda e do Alisson ocorrerá hoje [2ª feira, 12.jun.23], no período da tarde, no Salão Paroquial. Ainda não temos um horário definido para o início do velório nem para o sepultamento, por conta da liberação dos corpos em Naviraí. Assim que definirmos os horários, informaremos aqui. A Paróquia solicita ainda que quem tiver reunião marcada para hoje nas dependências da Matriz, do Salão Paroquial ou do Centro Catequético, que remarque para outra data", postou o perfil oficial da igreja.

Nenhum boletim de ocorrência sobre o acidente foi disponibilizado até a publicação desta matéria. Ainda não se sabe as identidades dos condutores das carretas, bem como, não se conhece a dinâmica do acidente.