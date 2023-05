Idosa mata marido envenenado, esquarteja e desova restos na BR-158

Aparecida Graciano de Souza, de 61 anos, matou o marido Antônio Ricardo Cantarim, de 64 anos, envenenado, o esquartejou e desovou o tronco decepado às margens da BR-158, em Selvíria (MS). Eis a íntegra.

A Polícia Civil de Selvíria começou a recolher os restos mortais de Antônio na 5ª.feira (25.mai), quando acionada sobre o achado de um tronco — sem as pernas, braços e cabeça — dentro de uma mala, às margens da rodovia próximo a cidade sul-mato-grossense.

Conforme a polícia, vizinhos disseram que o casal brigava constantemente na casa em que viviam, no distrito de Véstia, em Selvíria. Em 20 de maio, o SIG disse que recebeu informações de que Antônio estava desaparecido.

Aparecida chegou a ser ouvida na delegacia sobre o desaparecimento do convivente, na ocasião, contradições levantaram suspeitas dos investigadores. Após pressão dos policiais, ela acabou confessando que matou o marido na 4ª.feira (24.mai.23), usando um veneno de rato chamado de “Mão Branca”.

Antônio usava remédios regularmente em razão de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) que teve. Na versão de Aparecida, ele tomou o veneno oferecido por ela achando que estava sendo medicado. Pouco após ingerir o veneno começou agonizar e se debateu por um longo período até o óbito.

No final do dia 25 de maio, Aparecida disse que foi ao quarto e atestou a morte do marido. Então, arquitetou a desova do corpo. Utilizando uma faca de cozinha, desmembrou os braços, pernas e cabeça de Antônio, colocou em sacos pretos e colocou os membros dentro de um freezer, onde armazenava comida. O tronco, Aparecida enrolou nas roupas de cama, revestiu em sacos plásticos e pediu ajuda para dois vizinhos para desovar a mala.

Segundo a polícia, Aparecida disse aos ajudantes que haviam panos velhos, morcegos e outros bichos na mala, para justificar o mau cheiro. Os vizinhos receberam R$ 30 cada, para ajudar que ela colocasse a mala no carro e descartasse no KM 208 da BR-158.

Na 6ª.feira (26.mai), Aparecida voltou sozinha ao local da desova e se livrou dos membros que havia congelado no freezer.

A polícia disse que apura se a dupla que ajudou Aparecida realmente não sabia qual era o conteúdo da mala.

Aparecida foi presa em flagrante por homicídio qualificado, com premeditação e emprego de veneno, impossibilitando a defesa da vítima e ocultação de cadáver. A motivação do crime ainda é investigada.