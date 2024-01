Idoso cava buraco de 40 metros em casa, cai dentro e morre

João Pimenta da Silva, de 71 anos, morreu na 5ª feira (4.jan.23), ao cair dentro de um buraco de 40 metros que cavou na área de serviço de sua casa, no Bairro Bethânia, em Ipatinga, em Minas Gerais.

Conforme apurado, João teria começado a furar o local após ter um sonho que sugeria haver ouro embaixo da casa.

Durante a noite da 5ª, João acabou saiu de dentro da escavação com 90 cm de diâmetro e 40 de profundidade, quando se desequilibrou e caiu.

Os bombeiros informaram que o idoso foi retirado sem vida com politraumatismo, fraturas expostas nas duas pernas, fratura no quadril, laceração do abdômen e tronco e traumatismo craniano grave.

A perícia compareceu ao local e o corpo foi liberado para uma funerária.