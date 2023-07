Idoso é encontrado morto em poça de sangue na cozinha de casa

Dorvalino Alves da Costa, de 79 anos, foi encontrado morto a facadas, às 13h30 deste sábado (1.jul.23), em sua casa na Rua Nazaré, no Jardim Noroeste, em Campo Grande (MS).



Segundo registro de ocorrência, às 23h da 6ª feira (30.jun.23), uma testemunha disse ter escutado gritos de socorro que vinham da residência do idoso. Momentos após a gritaria, nada mais foi ouvido.



Conforme a polícia, a testemunha acionou os investigadores nesta tarde, logo após avistar pela janela, o idoso morto em meio a uma poça de sangue.



Policiais que estiveram no local, disseram que aparentemente o idoso brigou pela vida.

A suspeita é que após ser atingido por golpes de faca, Dorvalino tentou fugir, mas foi derrubado e arrastado novamente para dentro do imóvel. Um sinal de corpo arrastado no quintal, sugere a narrativa.

"A vítima foi encontrada na cozinha do imóvel, com muito sangue espalhado pelo chão, e diversas marcas de sangue nas paredes, e constou os seguintes ferimentos: lesão no braço direito; lesão no pescoço, lesão na mão, uma perfuração na barriga e diversos ferimentos no rosto”, detalhou a polícia em registro.



Em câmeras de segurança, conforme a polícia, duas mulheres foram vistas entrando na casa do idoso às 21h50 da 6ª feira (30.jun).



As mulheres, no entanto, não foram vistas saindo da casa. Marcas foram encontradas no muro do fundo da residência de Dorvalino, local por onde as suspeitas devem ter fugido.



A perícia técnica apreendeu as seguintes evidências que podem ajudar nas investigações:

Uma faca;

Um arco de serra, com serra;

Um preservativo usado, aparentemente masculino;

Um preservativo aparentemente feminino.

O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Polícia Civil do Centro Especializado de Polícia Integrada (Depac-Cepol) da Capital.