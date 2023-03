Jéssica foi torturada até a morte e corpo coberto com 50 quilos de cal

O cadáver de Jéssica Elias Rosa, de 23 anos, foi encontrado na 5ª.feira (23.mar.23), enterrado em meio a uma área de mata fechada, numa chácara em Braço do Norte (SC). Ela estava desaparecida desde 21 de janeiro de 2023, após sair de casa no Bairro Bela Vista.

A polícia revelou que Jéssica foi sequestrada e levada até a chácara, onde foi torturada por 2 dias pela ex-sogra, a atual namorada do homem com quem Jéssica teve relacionamento e por fim, assassinada pelo marido da ex-sogra, o qual revelou detalhes do crime e a localização do corpo.

— Sem a cooperação dele [o parceiro da ex-sogra de Jéssica], não teríamos conseguido encontrar [o corpo] — observou a delegada responsável pelo caso, Jucinês Ferreira, em coletiva à imprensa na 2ª.feira (27.mar.23).

Conforme as investigações, Jéssica foi torturada e morta com um mata-leão dado pelo companheiro da ex-sogra. O autor do assassinato disse que não participou das agressões, revelando que deu um "mata-leão" na jovem, para por fim a agonia dela, que estava muito ferida em razão de ter sido espancada por 48h pela atual e pela ex-sogra.

— O corpo estava em uma região de mata fechada, a um metro e meio de profundidade. Ele foi colocado em um saco e depois em um cobertor, e 50 quilos de cal foram empregados para acelerar a decomposição. O objetivo era impedir a ação de cães farejadores — explicou a delegada.

Ferreira detalhou que além da cal, o corpo estava envolto em um cobertor, com os pés amarrados e um saco plástico na cabeça, em uma cova de 1,5 metro. A ordem das agressoras, era para que o assassino abrisse a barriga de Jéssica e colocasse a cal dentro do corpo, mas ele não fez isso.

— O corpo dela estava íntegro, tanto que conseguimos identificar todas as tatuagens. O rosto estava desfigurado — disse, entretanto, observando: — A ordem que ele [marido da ex-sogra] recebeu para fazer era, inclusive, colocar a cal dentro do corpo da vítima. Ele disse às suspeitas que fez isso, mas na verdade não cumpriu tal determinação — declarou Ferreira.

Ferreira indicou que a ex-sogra arquitetou o crime juntamente com a atual, após o ex-namorado de Jéssica ter sido preso por tráfico de drogas e homicídio. As mulheres, responsabilizavam Jéssica pela prisão do ex.

— A Márcia, ex-sogra da Jéssica, detinha um rancor que ficou muito evidente na inquisição que fiz dela, quando a gente a intimou para ela vir dar esclarecimentos. Em um momento, acho que impensado, inclusive, ela falou: o meu filho está preso por causa dela! E aí, surge o sequestro. E aí, acontece o cárcere privado. E aí, se dão dois dias e duas noites em que ela foi submetida a constantes agressões físicas — revelou a investigadora.

As duas mulheres foram presas de forma temporária no sábado (18.mar.23). O homem está preso desde 11 de março, pelo homicídio confesso.

O trio irá responder pelos crimes sequestro, cárcere privado, tortura, associação criminosa, homícidio qualificado e ocultação de cadáver.

A Polícia Civil tem 30 dias para finalizar a investigação e novas diligências serão realizadas a fim de coletar elementos robustos para que seja pedida a conversão da prisão temporária em preventiva.

ATUAL ERA AMIGA E EX-SOGRA ERA RIVAL

A atual namorada do ex de Jéssica era uma de suas melhores amigas e tinha grande amizade com a ex-sogra, tanto que acabou caindo no gosto do filho preso.

A ex-sogra e a atual se tornaram tão amigas, a ponto da atual fazer uma tatuagem com os dizeres: “Você faz parte da minha história e da minha vida”, em homenagem à mãe do namorado.

No entanto, em relação à vítima, o sentimento da sogra era oposto: "[A ex-sogra] nutria um ódio por Jéssica", afirmou a delegada.

EX PODE SER O MANDANTE

A polícia investiga a possibilidade do mandante do crime ser o ex-namorado de Jéssica, que está preso. Caso a informação se confirme, o crime de homicídio pode se enquadrar como feminicídio.

“[O companheiro da ex-sogra] disse que a atual namorada não fazia nada sem o consentimento dele. Ela era submissa a ele”, relatou a delegada.

FAMÍLIA LIGADA AO CRIME

Todas a família do ex-namorado de Jéssica é ligado ao crime em Braço Norte. “O terceiro preso, companheiro da ex-sogra, confirmou essa informação, dizendo que eles pertencem ao PCG (Primeiro Grupo Catarinense)”, finalizou a delegada.

QUEM FICA

Jessica deixa dois filhos, uma menina de 5 anos e um garoto de 8 anos.

Conforme a irmã da vítima, Talita Elias, Jéssica era uma pessoa maravilhosa. “Ela era carinhosa, tinha um sorriso doce e não guardava rancor de ninguém”, contou.

Talita revelou também que a irmã era muito dedicada ao trabalho. “Dava tudo que podia para os filhos, não tinha medo do serviço”. Além disso, tinha um apego com a família. “Vivia chamando a minha mãe de rainha, dizia que a amava muito”.

A irmã disse que o filho mais velho ainda não sabe que a mãe morreu. “Vamos esperar a ajuda de um psicólogo pra contar, pois ele mora com a avó paterna”, explicou.

FONTE: *Com trechos de reportagens do ND+