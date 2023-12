Jogador de futebol goiano Gustavo Perdigão morre aos 19 anos

Jogador do que integrou o elenco do Serc Chapadão e do Costa Rica Esporte Clube, Gustavo Perdigão Cezar Alves Lopes, de 19 anos, faleceu na quarta-feira (20.dez.23), após supostamente sofrer uma parada cardíaca.

As equipe de futebol sul-mato-grossense expressaram suas condolências à família e amigos do jogador por meio des páginas nas redes sociais.

Gustavo, natural de Goiás, residia em Chapadão do Céu, cidade vizinha a Chapadão do Sul. Embora atualmente sem clube, ele iniciou sua carreira nas categorias de base do Costa Rica e chegou a jogar o campeonato Estadual Sub-15 em 2019. Posteriormente teve passagem marcante pelo clube, sendo campeão e capitão da Copa Centro-Oeste Sub-17 em 2022.

Veja o que disseram os times:

Não foram divulgados detalhes sobre as cerimônias de velório e sepultamento.