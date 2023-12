Jornalista é exonerado da Segov após matar mulher em acidente com carro oficial

Um jornalista de 30 anos, foi exonerado da Secretaria Estadual de Governo de Mato Grosso do Sul (Segov) na manhã desta 2ª.feira (11.dez.23) após ter se envolvido em um acidente que causou a morte da auxiliar de cozinha Belquis Maidana, de 51 anos, na manhã de sábado (9.dez.23). Ele passou pela audiência de custódia no domingo (10.dez), pagou fiança no valor de R$ 66 mil e teve a carteira de habilitação suspensa por seis meses.

Conforme a Polícia Militar, o jornalista conduzia um veículo da frota do Governo de Mato Grosso do Sul modelo Toyota Etios, quando no cruzamento das ruas Antônio Maria Coelho com a Bahia, atingiu a motocicleta Honda Biz em que estava Belquis, que morreu na hora. Na moto também estava João Paulo Alves, de 43, que foi socorrido em estado grave.

Ainda conforme a Polícia Militar, o jornalista teria se recusado a fazer o teste do bafômetro, mas os policiais elaboraram um termo de constatação de embriaguez ao notarem sinais de alteração psicomotra como sonolência, olhos vermelhos e odor etílico.

Ele era servidor comissionado símbolo CCA-06 do Governo de Mato Grosso do Sul. Sua exoneração foi publicada na manhã desta 2ª.feira (11.dez.23), no Diário Oficial do Estado.