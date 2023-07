Jovens morrem presos às ferragens, após Gol colidir com bitrem

Douglas Júlio Bispo Oliveira, de 22 anos, e Maria Eduarda Brasil da Silva, de 18 anos, morreram às 8h30 do sábado (1.jul.23), em acidente de trânsito na rodovia MS-157, em Maracaju (MS).

A dupla estava num VW Gol que colidiu frontalmente com um caminhão bitrem na altura do quilômetro 3 da rodovia, na entrada da fazenda Comporta.



Conforme o registro, Douglas conduzia o Gol no sentido Itaporã/Maracaju, quando em dado momento, perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contrária colidindo com o caminhão conduzido por Fernando Alves Lima, de 33 anos.



Com o impacto, o Gol ficou preso à frente do caminhão e foi arrastado por cerca de 80 metros. O casal morreu na hora e seus corpos ficaram presos às ferragens. O motorista do caminhão não se feriu.



A equipe da perícia de Dourados composta por Rafael Freire, Daiane e o agente de Polícia Científica, Genivaldo, estiveram no local e fizeram os levantamentos de praxe, posteriormente os corpos das vítimas fatais foram entregues aos agentes funerários Fabrício e Cleyton.

Douglas e Maria moravam em Dourados. Eles estavam indo à trabalho até Maracaju, para inauguração de uma unidade da loja de Móveis Gazin. Na noite do sábado (1.jul), a loja emitiu uma nota de pesar dizendo que somente abrirá na 2ª feira (3.jul.23). Eis o comunicado:





O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima na delegacia de Polícia Civil de Maracaju.