Júlio matou a ex a tiros na frente da filha e foi 'ver a atual'

Júlio César Miranda dos Santos, de 39 anos, foi preso na noite da 3ª feira (25.jul). Ele era procurado desde a tarde do domingo (24.jul), após assassinar a ex-esposa Adriana Pereira, de 36 anos, no 'Bar Pereira', na Rua Índio Neco, Bairro Assoi, em Anastácio (MS).

De acordo com a Polícia Civil, Júlio se entregou em Anastácio com a presença de um advogado e condessou o crime. Ele será encaminhado para um presídio. A prisão preventiva de Júlio estava decretada desde 2ª feira (24.jul).

Feminicída foi levado ao estabelecimento penal de Aquidauana. Foto: Reprodução

Mostramos aqui no MS Notícias, que a filha, fruto do casamento de Júlio e Adriana, uma garotinha de 9 anos, viu o pai executando a mãe dela com 5 tiros.

Em seguida, o feminicída se dirigiu até a casa da atual namorada, Ademirse Gonçalves Franco, 41 anos, pegou roupas e fugiu.

Criminoso usou um revólver calibre .38 para matar a ex-esposa. Foto: Polícia Civil

Ademirse acabou presa com munições de calibre .32 em uma casa no bairro São Francisco, em Aquidauana (MS), cidade que fica a 5 quilômetros de Anastácio.

A Defensoria Pública solicitou a soltura da mulher, presa por porte ilegal de arma de fogo. A justiça concedeu a soltura, com medidas cautelares. Caso descumpra as medidas impostas, ela terá a medida cancelada e poderá ser presa.

Júlio fica preso pelo crime de feminicídio majorado. "Feminicídio majorado, porque foi cometido na frente da filha do casal, uma menina de apenas 9 anos. O que faz com que o fato seja mais grave e tenha a pena aumentada", explicou a delegada titular de Anastácio, Karolina Souza Pereira. "Concluirei o inquérito em 10 dias e encaminharei ao poder judiciário", completou a investigadora.

HISTÓRICO

Adriana Pereira, de 36 anos, foi alvejada com 5 tiros às 14h30 do domingo (23.jul.23). Foto: Reprodução

Antes do feminicídio, a vítima já havia registrado diversas ocorrências de violência doméstica contra o ex-marido. Inclusive, tinha medida protetiva contra o agressor, que não poderia se aproximar dela.

O Ministério Públicou denunciou Júlio em 2023 em um processo movido por Adriana que corre em seguedo de justiça.

SEPARADOS HÁ 7 MESES

Júlio já estava em um novo relacionamento há cerca de 7 meses. A namorada dele chegou a ser levar a delegacia para depor nesta 2ª, ocasião que revelou que ele passou em casa pegou as roupas e fugiu.

NÚMEROS

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), esse é o 14º crime de feminicídio ocorrido em Mato Grosso do Sul somente em 2023. Em Anastácio, essa é a primeira ocorrência do tipo registrada neste ano.

