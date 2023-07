'Juninho' é preso 52 dias após matar padrasto abusivo

Jair de Britto Ferreira Junior, de 23 anos, conhecido como 'Juninho', foi preso na tarde de 4ª feira (5.jul.23), em uma quitinete, no bairro Jardim Seminário, em Campo Grande (MS). Ele estava foragido há 52 dias, após matar o padrasto José Ricardo Ferreira, de 48 anos, com dois tiros no dia 14 de maio, durante a celebração do Dia das Mães, na casa da família, na Rua Estanislau Panattier, Jardim Monumento, na Capital sul-mato-grossense.

A polícia informou que momentos antes, na residência, a vítima, a esposa da vítima, e o suspeito estavam ingerindo bebida alcoólica.

Num vídeo partilhado na rede social, é possível notar que uma briga em razão de violência contra a mãe de 'Juninho', antecedeu o assasinato.

ANTES DO CRIME

Com sinais de embriaguês, 'Juninho' se levantou de um sofá onde conversava com sua mãe, de 49 anos, e foi até o padrasto que estava sentado numa cadeira na varanda do imóvel. Ali, eles começaram uma conversa, até então tranquila.

Em determinado momento, Jair ameaçou bater na mãe de 'Juninho': "Só estou te avisando", alertou o padrasto abusivo. Nesse momento, Juninho retrucou: "Eu também vou te avisar... Se fizer uma coisa dessa aí, não vai ficar barato", avisou o enteado.

A resposta deflagrou uma discussão acalorada entre o enteado e o padrasto.

José Ricardo, então, passou a falar sobre alguma briga com a mãe de Juninho. Nesse momento, a conversa virou um bate-boca após o filho alertar que se o padrasto batesse na mãe dele iria ter problemas: "Tá me ameaçando?", questionou o padrasto se levantando da cadeira.

Eles continuaram a discussão e 'Juninho' deixou o imóvel após a mãe intervir. O padrasto passou a convocar o enteado: "Vai voltar aqui? Vai voltar aqui? Então volta, volta aqui então", disse José. Assista o vídeo na íntegra abaixo:

ASSASSINATO

Momentos depois, 'Juninho' voltou ao local armado e desferiu três tiros, dois na cabeça e um no tórax, do padrasto. Os próprios vizinhos socorreram a vítima até a Universidade de Pronto Atendimento (UPA), mas ele não resistiu aos ferimentos.

A mãe de 'Juninho' deslocou o braço ao tentar impedir que o filho matasse o padrasto.