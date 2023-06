Mãe vende filho recém-nascido por R$ 7 mil e acaba presa

Uma mãe de 27 anos foi detida em flagrante em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, por suspeitas de ter vendido o próprio filho recém-nascido a outra mulher, de 45 anos, detida pelas autoridades. O caso foi descoberto após denúncia de vizinhos, na sexta-feira, dia 2 de junho.

Os membros da comissão de proteção de menores, Gilmar Benevides e José Santos, revelaram que a mãe recebeu o valor de R$ 7 mil pela criança e que não seria o primeiro filho que ela vende.

A transação foi interceptada, após o Conselho Tutelar ir à casa da progenitora, já conhecida pela prática de venda de seus filhos. Lá, foram informados que mãe e bebê estavam ainda no Hospital Memorial Guararapes, contudo, na unidade hospitalar, foram informados que o bebê já tinha recebido alta.

Pressionada pela equipe de segurança infantil, a madrasta da progenitora confessou “que deu informações falsas e revelou que sabia onde estava a criança", tendo o menor sido encontrado na casa de uma mulher de 45 anos, no bairro do Cordeiro, na zona oeste do Recife.

Os agentes de proteção de menores referem que a certidão de nascimento do bebê foi emitida pelo hospital sem o nome do pai e da mãe, o que levantou suspeitas da participação de algum funcionário do hospital no crime.

Ambas as mulheres foram detidas mas, após o pagamento de uma fiança, ficaram a aguardar julgamento em liberdade.

O recém-nascido foi encaminhado para uma instituição.

Entretanto, o Hospital Guararapes reagiu ao sucedido através de um comunicado, dizendo lamentar o ocorrido e que foi aberta uma investigação ao caso.