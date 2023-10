'Maníaco do Parque' orava, mas em liberdade, estuprou 14ª mulher em MS

José Carlos Santana, o "Maníaco do Parque das Nações Indígenas", foi preso, de novo, na 2ª feira (2.out.23), a caminho do seu lava-jato localizado em Terenos (MS).

Investigadores da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), realizaram a abordagem e prisão dele no âmbito da 'Operação Incubus'.Veja o momento da prisão:

Segundo as delegadas da Deam, a titular Elaine Benicasa e Analu Ferraz, responsável pelo setor de investigação de feminicídio da Deam, José perseguiu e estuprou mais 4 mulheres em Campo Grande (MS). Os crimes ocorreram em 2022 e 2023. Uma das vítimas é uma adolescente de 17 anos.

(2.out.23) - A delegada titular da Deam, Elaine Benicasa, durante a 'Operação Incubus', em Campo Grande (MS). Foto: Jéssica Salles, ASSERICOM PC/MS.

Portanto o criminoso fez, com isso, a sua 14ª vítima. José foi preso pela primeira vez em 2007 após estuprar cerca de 10 mulheres. O criminoso foi solto há 2 anos e voltou a praticar crimes da mesma natureza.

(2.out.23) - Equipe de policiais civis da Deam de Campo Grande, responsáveis pela Operação Incubus. Foto: Jéssica Salles, ASSERICOM PC/MS.

José é casado, tem uma filha de 1 ano e trabalha como motorista de aplicativo. A delegacia divulgou imagens que mostram ele perseguindo algumas vítimas. Veja abaixo.

A última vítima foi abordada às 7h do dia 22 de setembro, na Avenida Afonso Pena, no Centro da Capital. Na ocasião ele ameaçou a mulher e a fez entrar em seu veículo, onde a estuprou por 20 minutos.

José fugiu da polícia da Espanha, por ter estuprado duas meninas no país Europeu. Ele buscou abrigo no Brasil, se instalando em Mato Grosso do Sul.

IMAGENS DE SEGURANÇA

Câmera de segurança de um comércio da região mostra o maníaco fingindo falar ao telefone, andando atrás de uma vítima.

Essas imagens do circuito de monitoramento foram utilizadas para confirmar a identidade do estuprador. "Fomos atrás de câmeras de segurança de comércios da região e da Guarda Municipal. Inicialmente não conseguimos identificar a placa do carro, mas conseguimos o modelo do veículo. Em uma outra imagem foi possível ver nitidamente o rosto dele”, revelou a delegada Analu Ferraz.

(2.out.23) - A delegada Analu Ferraz durante prisão do 'Maníaco do Parque das Nações Indígenas'. Foto: Jéssica Salles, ASSERICOM PC/MS.

De acordo com a delegada Benicasa, ao ser preso, o maníaco justificou que "não consegue se controlar" e que até "orava" durante a após a prática dos crimes. Ainda é investigado se o criminoso usava a função de motorista de aplicativo para fazer outras vítimas. Benicasa alertou que as empresas de transporte por aplicativo precisam se alertar com o aceite de indivíduos como José em seu quadro de colaboradores. "As plataformas precisam rever seus cadastros", sugeriu a delegada. O carro usado por José, um Volkswagen Gol, estava em nome de seu pai. Veja o criminoso perseguindo vítimas:

INCUBUS

Conforme as lendas e tradições, Incubus, em latim, é um demônio na forma masculina que procura mulheres adormecidas para ter com elas relações sexuais.