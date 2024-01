Marcelly morre aos 32 anos após esperar 2h por atendimento no UPA

Marcelly Almeida, de 32 anos, morreu na tarde da 3ª feira (23.jan.24) após esperar por 2h, passando mal, dentro Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Coronel Antonino, em Campo Grande (MS).

Segundo apurado, a mulher dizia estar sentindo fortes dores no peito.

De acordo com a Secretaria de Saúde da Capital (Sesau), negou que a paciente tivesse aguardado por tanto tempo. Leia a nota no final do texto.

A Polícia Civil informou que abriu uma investigação para confirmar se houve erro médico ou negligência.

Nesta 4ª feira (24.jan), toda a família da Marcelly foi ouvida. Enquanto isso, no Imol (Instituto Médico e Odontológico Legal) o corpo da vítima passou por uma série de exames para identificar possíveis falhas no atendimento médico.

O procedimento chegou a atrasar o velório de Marcelly, que estava agendada para às 11h, mas foi adiado para às 13h. O laudo com a causa da morte deve ficar pronto ainda nesta quarta-feira.

Marcelly deu entrada na unidade por volta das 13h de terça-feira. Ele se queixava de fortes dores no peito e tinha também diarreia e vômito. Depois de duas horas de espera na unidade lotada, a mulher de 33 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória, só então foi atendida, mas não resistiu.

Marcelly era funcionária do Cotolengo e durante sua despedida foi lembrada pelos amigos pelo sorriso e companheirismo.

NOTA

Em nota, a Sesau argumentou que Marcelly “foi atendida dentro do tempo protocolar” e disse que “toda a assistência possível foi dada” a ela. Ainda segundo a Sesau, a paciente passou pela triagem, recebeu classificação amarela e aguardou atendimento.

“Logo em seguida, ao passar por atendimento médico, houve a constatação de agravamento do quadro clínico, sendo necessário encaminhamento para a área vermelha. A paciente foi intubada e realizado todos os protocolos, no entanto, sem sucesso”.

A Sesau também afirmou que “não houve demora ou negligência no atendimento” da paciente.