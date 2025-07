Marido sai da prisão e mata ex-namorado da esposa a facadas na Coophavila II

Leonardo Kammer da Silva, de 34 anos, foi assassinado a facadas na madrugad desta 2ª feira (21.jul.25), no bairro Coophavila II, em Campo Grande. O crime ocorreu na Rua da Ilha, após uma discussão com o marido de sua ex-companheira. O suspeito foi preso horas depois, escondido na casa de um vizinho.

Segundo a polícia, o agressor havia saído da prisão e retomado o relacionamento com a mulher. No período em que ele estava preso, a companheira teve um breve envolvimento com Leonardo, o que gerou um histórico de ameaças e a existência de uma medida protetiva.

Horas antes do homicídio, o suspeito teria ido à residência de Leonardo, deixando um recado para que a vítima "ficasse esperta". Ao tomar conhecimento do aviso, Leonardo, acompanhado de um amigo, dirigiu-se até a casa do agressor para tirar satisfações. No local, iniciou-se uma discussão acalorada que evoluiu para vias de fato.

Durante o confronto, o agressor sacou uma faca e desferiu diversos golpes contra Leonardo Kammer da Silva, que morreu no meio da rua. Uma testemunha relatou às autoridades que, mesmo com a vítima já sem sinais vitais no chão, o agressor ainda a golpeou no pescoço antes de fugir.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 2h. Equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar auxiliaram nas diligências, que culminaram na localização do suspeito, escondido a poucos metros do local do crime, atrás de um sofá no quintal de uma residência vizinha.

Ao ser detido, o homem confessou o homicídio. A faca utilizada no crime foi encontrada limpa na cozinha da casa do agressor e encaminhada para perícia. O caso foi registrado como homicídio qualificado na Delegacia Especializada de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.