Mateus esmagou a cabeça e queimou a namorada viva

Mateus de Souza Bento, de 22 anos, foi preso na 3ª feira (18.jul.23), em Amaporã (PR). Ele estava foragido desde 9 de julho, após esmagar a cabeça da companheira Rocio Jazmin Espindola, de 29 anos, e a matar queimada viva, em Naviraí (MS).

Segundo a polícia, Mateus e Rocio estavam sob o efeito de drogas na rua, no sábado (8.jul), quando passaram a discutir e o suspeito arrastou a mulher para uma casa abandonada na Rua Rússia e passou a agredir com tijolos de oito furos, desferindo vários golpes no rosto dela, esmagando a face da vítima.

Um dos tijolos recolhidos pela perícia comprovam esmagamento da face da vítima. Foto: Polícia Civil

Entretanto, conforme a polícia, Rocio não morreu em razão das tijoladas. Mateus deixou o lugar com a mulher, gravemente ferida, desacordada. Ele foi até a casa onde morava, trocou as roupas sujas de sangue, pegou um galão com combustível, colocou numa mochila e seguiu para um bar, onde passou três horas ingerindo bebida alcoólica. Depois, Mateus voltou ao local e ateou fogo na namorada desacordada.

Local onde o corpo de Rocio foi carbonizado. Foto: Polícia Civil

Preso, Mateus confessou o crime e contou que usou gasolina para queimar a namorada desacordada. O médico legista que fez o exame necroscópico, afirmou que Rocio ainda estava viva quando foi carbonizada. A morte foi causada por queimadura das vias aéreas e asfixia térmica.

Mateus era natural de Cianorte e acabou preso em Amaporã, PR. Foto: Polícia Civil.

Vizinhos da casa da Rua Rússia perceberam o incêndio e chamaram o Corpo de Bombeiros, que localizaram o corpo na madrugada do dia 9 de julho.

O crime ocorreu na madrugada. Por volta das 02h30min, do dia 09-07, em uma residência abandonada, localizada na área central de Naviraí-MS. Foto: Polícia Civil

Com nacionalidade paraguaia, Rocio Jazmin morava no Brasil há alguns anos, mas ainda não tinha documento brasileiro.

Mateus foi preso pelo crime de feminicídio e foi encaminhado ao presídio da Capital sul-mato-grossense, onde deve aguardar o julgamento.