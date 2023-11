Médico constrange mulher grávida durante palestra: 'Dá lá atrás se não quiser engravidar' (vídeo)

Uma paciente grávida, cuja identidade não foi divulgada, registrou uma queixa contra o médico ginecologista Walther Esteves Lima na última semana. Durante uma palestra realizada pelo Serviço de Atendimento Especializado (SAE) e ministrada pelo médico, que é professor do curso de Medicina da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) de Sinop e coordenador do serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Santo Antônio, a paciente relatou algumas complicações sobre seu último parto normal.

No entanto, o médico interrompeu a paciente e debochou dela dizendo: "Você teve seu filho pela boca. Glórias a Deus."

A paciente também perguntou sobre o procedimento de laqueadura, e o médico teria respondido de modo constrangedor. A paciente registrou a queixa na delegacia alegando que se sentiu ofendida pelas declarações do médico, que foram feitas na frente de outras mulheres e crianças.

O médico não respondeu às tentativas de contato do FOLHAMAX.

Vale ressaltar que em setembro de 2022, o Senado aprovou uma lei que facilita a realização de cirurgias contraceptivas como a laqueadura, sem a necessidade do consentimento do cônjuge e a partir dos 21 anos de idade.

VEJA VÍDEOS DAS FALAS DO MÉDICO