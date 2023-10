Médicos foram executados por um deles 'parecer com miliciano', supeita polícia

A Polícia Civil do Rio de Janeiro suspeita que os 3 médicos executados e 1 ferido em um ataque a tiros, às 00h25 de 5ª feira (5.out.23), na Barra da Tijuca (RJ), tenham sido alvos por engano.

Como mostramos mais cedo aqui no MS Notícias, os médicos confraternizavam no quiosque, quando homens desembarcaram de um carro e efetuaram mais de 30 tiros na direção das vítimas. Eles estavam hospedados no Windsor Barra Hotel, onde nesta 5ª (5.out.23), estava previsto para começar o 6º Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva do Pé e Tornozelo.

A linha de investigação é de que os criminosos procuravam por um miliciano da região de Jacarepaguá e confundiram um dos médicos, Perseu Ribeiro Almeida, com o suposto alvo, Taillon de Alcântara.

Os criminosos não cobriram seus rostos durante o ataque e várias linhas de investigação estão sendo consideradas.

A Delegacia de Homicídios está encarregada do caso e já realizou a perícia no local, entrevistou testemunhas e analisou as imagens das câmeras de segurança. Até agora, nenhum suspeito foi preso.

De acordo com o portal Metrópoles, a polícia possui uma gravação de uma conversa telefônica em que supostos envolvidos no crime foram alertados sobre a suposta localização do miliciano Taillon de Alcântara, indicando que ele estava no quiosque. No entanto, essa informação era falsa e acabou levando os criminosos ao local, onde mataram os três médicos com 33 tiros.

O momento da execução foi gravado pelas câmeras de segurança do quiosque. As imagens são fortes (veja aqui).

Os médicos ortopedistas executados eram Marcos de Andrade Corsato, de 62 anos, Perseu Ribeiro Almeida, de 33 anos, e Diego Ralf de Souza Bomfim, de 35 anos — este último irmão da deputada Sâmia Bomfim. Uma quarta vítima, também médico ortopedista, identificada como sendo Daniel Sonnewend Proença, de 33 anos, foi levada com vida para o Hospital Municipal Lourenço Jorge.

O IOT-HCFMUSP também lamentou as mortes, pois Corsato, Bomfim e Almeida eram médicos do instituto.

QUEM ERA O SUPOSTO ALVO?

Taillon de Alcântara Pereira Barbosa, que seria o alvo do ataque a tiros na Barra da Tijuca, no Rio, conseguiu livramento condicional em 25 de setembro desse ano. Taillon é filho de Dalmir Pereira Barbosa, apontado como um dos principais chefes de uma milícia que atua na Zona Oeste da capital.