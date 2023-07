Menino de 10 anos morre enforcado ao brincar em rede de dormir

Tesley Silva de Souza, de 10 anos, morreu no sábado (1°.jul.23) comunidade indígena de Pacaraima, região ao Norte de Roraima.

Segundo a Polícia Militar, a suspeita é que ele tenha se enforcado em uma rede de dormir na residência onde morava com a família, durante uma brincadeira.

À PM, a mãe explicou que estava acompanhada dos filhos e de um sobrinho, de 18 anos. As crianças menores estavam brincando em um dos cômodos da residência e a mulher estava na cozinha.

Em determinado momento, a mulher de 43 anos, ouviu um barulho vindo de um dos quartos, mas só verificou o que havia acontecido 15 minutos depois. Quando entrou no quarto, ela encontrou o filho deitado na cama, com o pescoço enrolado na rede.

Conforme a PM, a rede estava armada por cima da cama. A mãe retirou a rede do pescoço da criança, mas percebeu que ele já estava sem vida. O corpo do menino foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), onde passou por exames que devem identificar as causas da morte.

O caso foi registrado na delegacia da Polícia Civil em Pacaraima para a devida investigação. A prefeitura de Pacaraima emitiu uma nota de pesar em razão da morte da criança. "Em face dessa prematura perda, a Gestão Municipal se solidariza neste momento difícil, rogando à Deus que traga conforto e alento aos familiares e amigos enlutados", disse na legenda da imagem abaixo: