Minha Casa Minha Vida: parceria garante 134 casas populares para Ivinhema

Uma parceria entre o Governo Federal, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Ivinhema garantiu para este ano a construção de 134 casas no Residencial Água Azul. A medida faz parte da retomada do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), que tem o deputado federal Vander Loubet como um dos principais articuladores no estado, e vai beneficiar famílias com renda de até R$ 2.640,00.

O investimento conta com R$ 17,4 milhões pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), do Governo Federal, e aporte de mais R$ 3 milhões do Estado. O Município vai doar o terreno, no valor de R$ 1,4 milhão.

As obras de limpeza do terreno e construção do canteiro já estão em andamento. A previsão é de que as casas estejam prontas em 18 meses, segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), instituição encarregada de garantir a conclusão e entrega das unidades habitacionais.

Mato Grosso do Sul é a primeira unidade federativa contemplada pela nova edição do Minha Casa Minha Vida. Além de Ivinhema, Campo Grande também está recebendo recursos para a construção de 60 unidades habitacionais no Conjunto Residencial Jardim Antártica.

O novo residencial na Capital representa investimentos de R$ 10 milhões, sendo R$ 9,6 milhões do Governo Federal e R$ 474,3 mil do governo estadual, referentes à contrapartida financeira para edificação do empreendimento e interligação externa da rede de água e esgoto. Já o município de Campo Grande disponibilizou o terreno.