Morador do Paraná morre em colisão de carretas na MS-276

Jailson dos Santos, de 31 anos, morreu em acidente de trânsito às 14h30 desta 4ª feira (14.jun.23), no quilômetro 11 da MS-276, quando seguia no sentido da via de Anaurilândia para Batayporã.

Morador de Paranavaí (PR), Jailson conduzia uma carreta Scania que colidiu contra uma carreta Mercedes que seguia no sentido Batayporã.

A Scania em que Jailson estava, teve a cabine destruída e ele morreu na hora, preso às ferragens.

O motorista da Mercedes, de 47 anos, teve diversos ferimentos e foi resgatado ao Hospital Regional de Nova Andradina (MS).

Uma VW Saveiro que seguia sentido a Batayporã foi atingida e chegou a sair da pista, mas o motorista teve apenas ferimentos leves.

Não se sabe ainda o que teria provocado o acidente.

Jailson era natural de Dourados e trabalhava para a Rodovini Transportes. No dia 12 de junho, a esposa dele, Gabrielle Machado, havia feito uma homenagem carinhosa de dia dos namorados. "Alguns chamaram de desespero, outros de carência. Nós chamamos de amor e seguimos. Nosso primeiro ano é a prova de que nada atrapalha um casal disposto a fazer dar certo. Com você eu quero seguir o resto da minha vida, e juntos vamos realizar todos os sonhos que Deus colocou em nosso coração te amo Jailson Santos. Gratidão por esses 365 dias juntinhos e feliz dia dos Namorados meu eterno namorido ", postou a esposa na legenda de uma vídeo em que exibia vários momentos fotogafados ao lado do esposo.

A Polícia Militar Rodoviária (PMR), o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e uma equipe da Perícia atenderam a ocorrência.

Fonte: *Com Nova Notícias.