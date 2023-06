Morte e feridos: ônibus tomba após motorista confundir 'rotatória com entrada'

Esmeralda Brites Marques, de 74 anos, morreu após o ônibus Paradiso G7 1350 Mercedes-Benz da Viação Andorinha, com prefixo 7300, tombar às 3h30 da madrugada desta 2ª feira (12.jun.23), no quilômetro 626, próximo ao entroncamento da Coamo, na BR-163, em São Gabriel do Oeste (MS)

Segundo o boletim de ocorrência, o acidente de trânsito ocorreu na região conhecida como Areado e além da morte, deixou vários passageiros feridos.

A Concessionária CCR MSVia, que administra o trecho, informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atendeu a ocorrência.

Diversos feridos foram resgatados aos hospitais de São Gabriel do Oeste e alguns para Campo Grande, devido à gravidade dos ferimentos. Havia 28 passageiros no ônibus, dos quais ao menos seis pessoas ficaram gravemente feridas.

O motorista da Viação Andorinha, de 51 anos, teria perdido o controle do veículo ao confundir uma rotatória com entrada de segunda pista. A forte neblina teria ofuscado a visão do condutor.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que também atendeu a ocorrência.

O caso está sendo registrado na Delegacia de Polícia Civil de São Gabriel do Oeste como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.