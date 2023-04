Motoqueiro dá tapa nas nádegas de mulher na rua: "Jack, safado!"

Uma mulher, de 19 anos, denunciou que foi vítima importunação sexual cometido por um motoqueiro, às 10h50 da 2ª.feira (I25.abr.23), numa rua no Bairro Aero Rancho, final do setor 4, em Campo Grande (MS).



“Eu descendo a rua de casa pra ir no mercado, um caminho que faço todos os dias e nunca tinha me ocorrido isso antes!! Desceu um homem de moto bem na minha direção e bateu na minha bunda! É péssimo saber que existe homem lixo a esse ponto! Jack, safado (sic)”, lamentou a vítima num desabafo no Facebook.



O acusado, segundo a própria denunciante, é um jovem chamado Douglas Henrique, que teria procurado a vítima por meio de aplicativo de conversas para se “desculpar” pela prática do ato. Eis uma imagem do suspeito divulgada na postagem da vítima:





“Tava só no ódio” e “por isso fiz isso”, argumentou o suspeito. E ingressou numa tentativa de pedido de desculpas, sem êxito: “Se desculpa não adianta nada. Sei lá, perdão”, adicionou.



A vítima não aceitou o pedido e avisou o suspeito: “Vou registrar boletim”.



O motoqueiro insistiu na mediação ao crime: “O que posso fazer pra me desculpar? Eu ia parar, mas não deu tempo. Não sou Jack”, argumentou. “Jack” é uma palavra usada para referir-se a estupradores. Eis um print do diálogo do suspeito e da vítima:





Veja o momento em que uma câmera de segurança flagrou a prática do crime:

Ao final do desabafo a jovem ainda deixou uma alerta: “Cuidadooo mulheres, poderia ter acontecido algo pior.! (sic)”.

QUAL CRIME COMETEU O SUSPEITO?

O suspeito pode ser acusado de importunação sexual com pena mais severa, que vai de 1 a 5 anos. O artigo 215-A do CP também condena a prática do ato libidinoso (que tem objetivo de satisfação sexual) na presença de alguém, sem sua autorização. Por exemplo: apalpar, lamber, tocar, desnudar, masturbar-se ou ejacular em público, dentre outros.