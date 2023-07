Motoqueiro morre ao bater em caminhão-baú e cair sob HB20 na pista contrária

Atílio Álvares, de 54 anos, morreu na manhã desta 2ª feira (31.jul.23), após bater a moto que conduzia contra a traseira de um caminhão-baú e cair sob um Hyundai HB20, na Avenida Guaicurus, no Jardim Monte Alegre, em Campo Grande (MS).

Segundo apurado, Atílio estava em uma motocicleta modelo Honda Yamaha, seguindo sentido Bairro Parque do Sol, logo atrás do caminhão-baú dirigido por Ricardo de Souza, de 48 anos. Em determinado momento, Ricardo fez uma manobra para entrar num posto de combustíveis, momento em que foi atingido na traseira pelo motociclista. Com o impacto, Atílio invadiu a pista contrária, caiu e acabou atropelado pelo Hyundai HB20 dirigido por um vendedor, de 29 anos, que levava a esposa para o trabalho.

Atilio sofreu traumatismo craniano, fratura exposta e morreu no local.

Uma equipe de Unidade de Resgate e Serviço Avançado (Ursa) do Corpo de Bombeiros esteve no local, entretanto, apenas constatou o óbito de Atílio.

Perícia e polícia interditaram a pista para os trabalhos de praxe em razão do acidente de trânsito.