Motorista de caminhonete Mitsubishi mata militar de 22 anos atropelado

O motorista de uma caminhonete Mitsubishi/L200 atropelou e matou o cabo do Exército brasileiro Gabriel Vinícius Soares Ribeiro, de 22 anos, às 4h30 desta 2ª feira (24.jul.23), na Avenida Edson Moraes, há 1,4 quilômetros do Parque de Exposições Rio Apa, onde estava acontecendo a 51° Expobel de Bela Vista (MS)

Segundo a polícia, Gabriel retornava da Expobel a pé, junto a um amigo. Após cerca de 18 minutos de caminhada, a caminhonete atingiu o cabo pelas costas. O motorista da caminhonete fugiu sem prestar socorro.

A testemunha, amigo de Gabriel, contou que quando escutou o barulho da caminhonete, nenhum dos dois teve tempo de reação, em razão da alta velocidade que o veículo estava. O militar atingido foi arremessado a uma distância de quase 10 metros. O amigo não foi atingido.

Gabriel morreu logo após o veículo o atropelar. Partes do para-choque da caminhonete ficaram espalhadas pela pista e serão usadas para chegar ao autor.

A polícia da região faz diligências para encontrar o suspeito.

Gabriel, fazia parte do Comando do 20° Regimento de Cavalaria Blindado desde 2020, atuando no Departamento de Polo do Regimento. O Comando prestou condolências aos familiares do jovem militar. Eis:

A vítima deixa esposa e um filho.

Atualmente, Gabriel morava em Campo Grande, cidade onde seu velório está acontecendo na Capela das Moreninhas.