Motorista foge após atropelar e matar rondoniense em Campo Grande

Uilian Fonseca Amaral, de 36 anos, foi encontrado morto atropelado na madrugada deste domingo (5.fev.23), no cruzamento da Rua José Barbosa Rodrigues, com a Rua Alfandega, Bairro Residencial Búzios, próximo ao Aeroporto Internacional de Campo Grande (MS).

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito do atropelamento fugiu do local sem prestar socorro à vítima, que foi encontrada às 04h49 por uma moradora, de 42 anos, que passava pela rua e acionou a Polícia Militar.

O Corpo de Bombeiros foi ao local, mas apenas constatou o óbito. Junto ao corpo da vítima fatal estava um aparelho celular, carteira de cor preta com documentos pessoais. Ele era natural de Rondônia e a polícia, no ato do registro, havia dito que não conseguiu contato com nenhum familiar. A irmã de Uilian, Deyse Lenni Fonseca de Sousa, porém, esteve na delegacia às 8h40 deste domingo para retirar os pertences dele. Ela, assim com Uilian nasceram em Porto Velho, mas ela vive na Capital de MS.

AJUDE A FAMÍLIA DE UILIAN

A mãe de Uilian, Cátia Maria Camelo Fonseca, usou a sua conta no Facebook para pedir ajuda para traslado e velório do filho em seu estado de origem. Eis o post:

A avó de Uilian, Suely Camelo Izel, foi à rede social Facebook na tarde deste domingo também pedir ajuda para levar o corpo do neto para ser velado e sepultado em Rondônia. Eis o post:

Uma tia, Reidineuma Amaral, também foi a mesma rede social, onde escreveu uma mensagem de despedida ao sobrinho. Eis o post:

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro, como morte a esclarecer e omissão de socorro, qualificada se resulta morte.