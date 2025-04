MP investiga extração irregular de basalto por construtora em MS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou um inquérito para apurar possível dano ambiental causado por uma construtora no município de Deodápolis. A empresa é suspeita de realizar extração e pesquisa de basalto sem as licenças ambientais obrigatórias.

De acordo com a portaria que abriu a investigação, a Agência Nacional de Mineração (ANM) emitiu um alvará para a atividade mineral. No entanto, a legislação exige também o licenciamento ambiental específico, que não teria sido obtido pela empresa.

O MPMS encaminhou ofícios à Coordenadoria de Defesa Civil e à Polícia Civil local para que realizem diligências no ponto de extração, com objetivo de verificar se as atividades estão ocorrendo de forma irregular.

Com base nas informações colhidas, o Ministério Público vai avaliar quais medidas adotar, incluindo possível responsabilização da empresa por dano ambiental.