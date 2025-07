MPF denuncia vice-cônsul da síria flagrado com 576 Iphones na fronteira em MS

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou Marcio Hanna Hanasi Youssef por descaminho, após ele ser flagrado transportando mais de R$ 3 milhões em produtos eletrônicos estrangeiros sem nota fiscal. O caso ocorreu em 28 de março de 2025, na BR-463, em Ponta Porã.

Durante fiscalização de rotina, a polícia encontrou no porta-malas do veículo conduzido por Youssef, um Hyundai Veracruz, 576 iPhones e 28 Apple Watches, todos sem comprovação fiscal. As mercadorias foram avaliadas em R$ 3.065.406,17. A sonegação de impostos (Imposto de Importação e IPI) ultrapassa R$ 915 mil.

Ao ser abordado, Youssef alegou ser vice-cônsul honorário da Síria e preferiu ficar em silêncio na delegacia. Com a denúncia, o MPF solicita que ele seja citado para responder criminalmente. O acusado ainda não foi julgado.