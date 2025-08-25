Mulher de 60 anos morre na Capital após engasgar com espinha de peixe

Uma mulher de 60 anos morreu na noite do sábado (23.ago.25), no Hospital Regional de Campo Grande, após complicações provocadas por um engasgo com espinha de peixe ocorrido cerca de uma semana antes. A paciente havia sido transferida de Três Lagoas em estado grave.

Segundo o boletim de ocorrência, a filha relatou que, após o acidente, a mãe passou a sentir fortes dores abdominais, tosse persistente, dificuldade para respirar e fraqueza intensa.

Ela procurou atendimento no Hospital Nossa Senhora, em Três Lagoas, onde os exames apontaram pneumomediastino grave e perfuração no esôfago, condições que indicam ar fora do pulmão e lesão no órgão.

Devido à gravidade do quadro, a paciente foi encaminhada para a Capital. Ao chegar ao Hospital Regional, sofreu uma parada cardiorrespiratória. Mesmo após 16 minutos de tentativas de reanimação, o óbito foi confirmado às 19h41