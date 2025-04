Mulher é presa após atacar vizinho com água fervente durante a noite em MS

Uma mulher de 51 anos foi presa na última 4ª feira (2.abril.25), em Ivinhema, suspeita de ter causado queimaduras graves em um vizinho de 31 anos. A prisão foi efetuada por agentes da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil local.

De acordo com as investigações, a suspeita e a vítima mantinham uma relação conflituosa, com brigas frequentes. Ambos viviam no mesmo lote, sendo que o homem residia em uma edícula nos fundos da propriedade. Em um dos episódios de desentendimento, a mulher teria aproveitado o momento em que o vizinho dormia para atacá-lo com uma vasilha de água fervente.

Testemunhas relataram ter visto a autora deixando o local com o recipiente usado no crime. A vítima sofreu queimaduras em cerca de 80% do corpo e precisou ser internada por vários dias, conforme laudos médicos que constam no inquérito.

Após a apuração dos fatos, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva da investigada, que foi deferida pela Justiça e cumprida nesta semana. A mulher foi levada à Delegacia de Polícia de Ivinhema e permanece à disposição da Justiça.