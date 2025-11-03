MS Notícias

Pai atira sete vezes contra filho de 14 anos dentro de casa na Bahia

Adolescente foi baleado nas pernas e no abdômen

Um adolescente de 14 anos foi baleado sete vezes dentro de casa, no último sábado (1º.nov.25), em Itapetinga, no sudoeste da Bahia. O principal suspeito do crime é o próprio pai do garoto, que está foragido. A informação foi confirmada pela Polícia Civil nesta segunda-feira (3).

A vítima foi atingida por seis disparos nas pernas e um de raspão no abdômen. Inicialmente, familiares relataram uma tentativa de assalto, mas a versão foi descartada após investigações apontarem inconsistências e evidências que indicam o pai como autor dos tiros.

Durante as buscas, a polícia encontrou um homem de 27 anos tentando se desfazer de um revólver calibre 38 com duas munições intactas. Ele foi preso em flagrante e é suspeito de acobertar o atirador, embora a participação exata ainda esteja sob investigação.

A residência da vítima passou por perícia e apresentava manchas de sangue e cápsulas deflagradas, confirmando que os disparos aconteceram dentro do imóvel. O adolescente segue internado, mas o estado de saúde dele não foi divulgado.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Itapetinga, com apoio de equipes da PM, do Departamento de Polícia Técnica e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI).

