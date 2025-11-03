Pai atira sete vezes contra filho de 14 anos dentro de casa na Bahia

Um adolescente de 14 anos foi baleado sete vezes dentro de casa, no último sábado (1º.nov.25), em Itapetinga, no sudoeste da Bahia. O principal suspeito do crime é o próprio pai do garoto, que está foragido. A informação foi confirmada pela Polícia Civil nesta segunda-feira (3).

A vítima foi atingida por seis disparos nas pernas e um de raspão no abdômen. Inicialmente, familiares relataram uma tentativa de assalto, mas a versão foi descartada após investigações apontarem inconsistências e evidências que indicam o pai como autor dos tiros.

Durante as buscas, a polícia encontrou um homem de 27 anos tentando se desfazer de um revólver calibre 38 com duas munições intactas. Ele foi preso em flagrante e é suspeito de acobertar o atirador, embora a participação exata ainda esteja sob investigação.

A residência da vítima passou por perícia e apresentava manchas de sangue e cápsulas deflagradas, confirmando que os disparos aconteceram dentro do imóvel. O adolescente segue internado, mas o estado de saúde dele não foi divulgado.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Itapetinga, com apoio de equipes da PM, do Departamento de Polícia Técnica e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI).