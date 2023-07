Pai que espancou a ex e sequestrou filho é preso em São Paulo

O homem de 30 anos, que invadiu a casa da ex-esposa em Aparecida do Taboado (MS), a espancou e fugiu sequestrando o filho de 6 anos, foi preso na noite da 2ª feira (24.jul.23), pela Polícia Civil, em São José do Rio Preto (SP).

Conforme os investigadores sul-mato-grossenses, o suspeito na madrugada, num trabalho conjunto da equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Aparecida do Taboado e a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da cidade paulista.

"Por volta das 4h10min, horário de Brasília, os policiais civis de Aparecida do Taboado chegaram a São José do Rio Preto, onde, com apoio dos policiais civis locais, efetuaram o resgate do menino sequestrado, que estava com um familiar. O criminoso foi detido e levado de volta à cidade de origem em uma das viaturas, enquanto a criança, protegida por uma segunda viatura descaracterizada, foi prontamente reunida com sua família", disse a polícia.

"Essa operação conjunta demonstra a importância da cooperação entre as forças policiais em casos tão delicados e sensíveis, resultando no retorno seguro do pequeno sequestrado para sua família", considerou a corporação em nota.