Pais vão para a gandaia, deixam 7 crianças sozinhas e sobra para a PM em MS

Na madrugada do domingo (6.abril.25), sete crianças foram encontradas em situação de abandono em duas ocorrências distintas em Santa Rita do Pardo. Os flagrantes, registrados pela Polícia Militar e pelo Conselho Tutelar, aconteceram com poucas horas de diferença e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil local.

Conforme o site Cenário MS, o primeiro caso ocorreu por volta de 00h15. A equipe policial foi acionada para averiguar uma denúncia e encontrou cinco crianças trancadas sozinhas dentro de uma residência. Os menores tinham 12, 10, 6 (gêmeas) e 1 ano e 3 meses de idade. O irmão mais velho informou aos agentes que a mãe estava em uma festa em um bar na área central.

Os conselheiros tutelares foram chamados e acompanharam o caso, que foi registrado como abandono de incapaz. As crianças foram acolhidas até que medidas de proteção sejam definidas. O segundo caso, envolvendo mais duas crianças, foi registrado ainda durante a mesma madrugada, também sob circunstâncias semelhantes de negligência.

As autoridades seguem apurando os casos, e os responsáveis devem responder criminalmente. O Conselho Tutelar acompanha as famílias para garantir a segurança dos menores.