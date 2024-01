Palhaça Miss Jujuba foi asfixiada ao pernoitar na casa dos assassinos

A venezuelana Julieta Inés Hernández Martínez, de 38 anos, a palhaça Miss Jujuba, encontrada morta nesta 6ª.feira (5.jan.24), dormiu na casa do casal suspeito de a matar asfixiada em Presidente Figueiredo (AM). A matéria original saiu no TeatrineTV.

Segundo A Crítica.com, o Delegado Valdinei Silva confirmou a morte da artista dizendo que os suspeitos mataram Juliana por meio de asfixia.

Como mostramos aqui no TeatrineTV, Julieta havia se apresentado em Manaus e seguia em uma bicicleta com destino a Puerto Ordaz, na Venezuela, onde sua mãe mora.

De acordo com o delegado, quando Julieta passava pela BR-174 se alojou na casa dos suspeitos, próximo a corredeira do Urubuí.

O titular da 37° Delegacia Interativa de Polícia (DIP) disse que após matar Julieta o casal enterrou a artista, a bicicleta e os pertences dela em uma cova rasa. A motivação do crime não foi revelada.

A Secretaria de Segurança pública emitiu uam nota sobre o caso. Leia mais aqui.