Palhaça venezuelana que atravessava o Brasil de bicicleta é achada morta

A artista venezuelana Julieta Hernández, de 38 anos, a palhaça Miss Jujuba, foi encontrada morta nesta 6ª.feira (5.jan.24). Ela estava desaparecida desde dezembro de 2023, quando pedalava pelo interior do Amazonas, à caminho da Venezuela. A matéria saiu originalmente no TeatrineTV.

Como mostramos aqui, amigos da artista registraram boletim de ocorrência e estavam organizando uma vaquinha virtual para custear uma busca entre os municípios de Presidente Figueiredo e Rorainópolis.

De acordo com o site Folha BV, as primeiras informações indicam que o corpo da artista foi encontrado enterrado próximo à corredeira do Urubuí, há 2km de Presidente Figueiredo (AM). Ainda de acordo com o site, um suspeito foi encaminhado ao 37º Departamento de Polícia. A bicicleta e demais pertences da artista também foram encontrados.

Foto: Francisco Carioca/ Rede Amazônica

O 'Circo di SóLadies', do qual Julieta fazia parte, publicou uma homenagem à artista no Instagram. Veja a matéria completa clicando aqui.