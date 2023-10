Paranaense, Sérgio morre prensado às ferragens de carreta na BR-267

Sérgio Morales Gasparoto, de 49 anos, morreu em um sinistro de trânsito nesta 4ª feira (11.out.23), envolvendo duas carretas no KM 210 da BR-267, em Nova Alvorada do Sul (MS).

Natural do Paraná, Sérgio conduzia uma carreta carregada com refrigerantes e bateu em outra carreta carregada com grãos, ficando preso nas ferragens e morrendo no local.

O outro motorista e sua esposa saíram ilesos.

Equipes da PRF, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Perícia foram ao local, e as causas do acidente estão sendo investigadas.