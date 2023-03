Parceria Estratégica Global

A Frente Parlamentar Brasil - China do Congresso Nacional será lançada, em conjunto com a Frente do BRICS, em evento na próxima quarta-feira, 15 de março, a partir das 19h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. A programação movimenta missões diplomáticas de países das mais diversas partes do mundo e receberá autoridades de alto nível de todo o Brasil.



Na oportunidade, o órgão suprapartidário dará posse à sua Diretoria na 57a legislatura do Parlamento Federal, que tem como Presidente o Deputado Federal Fausto Pinato (PP/SP); como Vice-presidentes os Deputados Federais Gutemberg Reis (MDB/RJ), Luiz Fernando Faria (PSD/MG), Vander Loubet (PT/MS), Cláudio Cajado (PP/BA) e Carlos Zarattini (PT/SP), que é Vice-líder do Governo Federal no Congresso Nacional. Na qualidade de Secretário-geral, está o Deputado Federal Acácio Favacho (MDB/AP), que também é Secretário de Comunicação da Câmara dos Deputados.



As referidas frentes são compostas, até então, por cerca de 300 Deputados Federais e Senadores da República, parlamentares que reconhecem a importância das relações sino-brasileiros e entre os países do BRICS e promovem ações para o aperfeiçoamento do fluxo comercial bilateral e multilateral e o aprimoramento da harmonia, do equilíbrio e do progresso entre as nações.