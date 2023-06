Pastor é preso por estuprar criança em Mato Grosso do Sul

Um pastor, de 51 anos, que teve o nome preservado, foi preso na manhã desta 3ª feira (27.jun.23), em Três Lagoas (MS). O líder evangélico foi acusado de estuprar uma menina de 8 anos, que em razão da violência precisou ser levada ao hospital e internada por 7 dias. O crime aconteceu em Brasilândia (MS), onde o pastor tem um imóvel.

De acordo com a Polícia Civil da cidade, a criança ficou hospedada na casa do agressor em Brasilândia quando foi estuprada. Ao retornar para casa da mãe, a criança reclamou de dores e então foi levada ao médico, onde foi constatado que a pequena havia sido estuprada pelo pastor.

A mãe da menina procurou a Delegacia de Brasilândia para denunciar o caso. Conselho tutelar também foi acionado.

Conforme o delegado Rafael Mantovani, foi instaurado o inquérito e as investigações tiveram início assim que o crime foi comunicado.

“Tomamos ciência do crime e instauramos o inquérito, logo após iniciamos as investigações. Requisitamos a perícia sexológica na vítima e o médico legista constatou diversas lesões e o rompimento himenal. O fato gerou grande comoção na cidade”, disse o delegado

Durante as investigações, testemunhas e outros suspeitos foram ouvidos. O delegado, então representou pela prisão preventiva do suspeito que foi deferida pela justiça.

Os investigadores foram à casa do pastor em Brasilândia, mas foi informada que ele e sua esposa haviam "se mudado" na 5ª feira (22.jun). Os investigadores descobriram, no entanto, que o pastor estava num outro imóvel em Três Lagoas, local onde morava com a esposa. Celulares dele e da esposa foram apreendidos e serão periciados.

Ainda de acordo com o delegado, a família deve observar as mudanças no comportamento das crianças, pois o crime de estupro de vulnerável geralmente é praticado por pessoas próximas à família. O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Brasilândia.