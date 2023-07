Pastor, pai do ex-prefeito Tuta morre em acidente na MS-162

O pastor Narciso Franca Lima, de 85 anos, morreu na noite da 4ª feira (19.jul), horas após sofrer graves ferimentos em um acidente de trânsito no quilômetro 92 da MS-162, em Sidrolândia (MS). Ele é pai do ex-prefeito de Ivinhema (MS), Eder Uilson França Lima, o Tuta (PSDB).

De acordo com a polícia, Narciso estava num veículo Volkswagen Gol conduzido por sua esposa, Neusa do Nascimento Gomes, de 51 anos, que acabou colidindo em carretas estacionados no pátio da empresa AEK Cereais à margem direita da pista.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e encaminhou o casal para o Hospital Dona Elmíria Silvério Barbosa. Neusa teve apenas ferimentos leves, já Narciso precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, Narciso deu entrada na Santa Casa às 17h03 da 4ª feira (19.jul). Ele apresentava politrauma, choque hipovolêmico hemorrágico, TCE com contusão cerebral e fraturas de fêmur, radio e cotovelo. Ele foi atendido por equipe medica, porém, não resistiu vindo a óbito no mesmo dia as 22h17.

Narciso era Pastor da Igreja Assembleia de Deus Missões de Ivinhema, mas devido seus grandes trabalhos, atualmente era presidente de honra da igreja.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (Depac Cepol).