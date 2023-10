Pastor policial penal é preso com 300 quilos de drogas

O pastor e policial penal Allan Koch foi preso na tarde desta 2ª feira (30.out.23), com 300 quilos de drogas em sua residência, no Bairro Jardim Santo André, em Dourados (MS),

O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) confirmou a prisão após campana realizada no município.

Na casa de Allan, a equipe encontrou o material dividido em tabletes, além de 3 kg de cloridrato de cocaína. Diante dos fatos, ele e o entorpecente foram encaminhados para a Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).

Allan é servidor ativo da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), onde conforme apurou o MS Notícias, recebe um salário bruto de R$ 5,9 mil.

Num conta de rede social, Allan descreve seu currículo profissional assim: "Líder de equipe de segurança privada do grupo Weg. Experiência com atendimento de clientes internos externos. Resoluções de conflitos e ações pra preservar o patrimônio pessoal e material da empresa. Atualmente pastor protestante e agente penitenciário do estado de Mato Grosso do Sul".

A reportagem apurou que Allan é de fato pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil em Fátima do Sul. Isso porque ele conquistou o diploma de bacharel em teologia na Faculdade Batista Anna Wollerman, em Dourados.

Ele esteve como Líder de equipe de segurança da empresa Weg, de Santa Catarina, de 2007 a 2009.

Allan entrou para o quadro de servidores de MS logo após conquistar uma pós-Graduação em Administração do Sistema Prisional e Gerenciamento de Crises, Segurança Pública na Faculdades Integradas de Cassilândia - FIC, em Cassilândia (MS). Ele foi aprovado para a área de Segurança e Custódia em janeiro de 2018. Eis o extrato.