PF busca criminosos que movimentaram R$ 11 milhões manipulando jogos

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta 4ª feira (9.ago.2023), a 2ª fase da Operação Jogada Ensaiada, para desarticular organização criminosa de manipulação de resultados em partidas de futebol.

Ceca de 60 agentes cumprem 12 mandados de busca e apreensão em 11 cidades, incluindo Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Os investigadores identificaram conversas nas quais representantes de jogadores e dirigentes combinavam os resultados de partidas de futebol para favorecer apostadores.

Estima-se que a quadrilha movimentou cerca de R$ 11 milhões.

“O objetivo da operação, cuja 1ª fase foi deflagrada em outubro de 2022, era investigar fraudes no futebol sergipano. Entretanto, a análise do material apreendido acabou revelando um esquema muito maior, de âmbito nacional”, afirmou a PF em nota.

PRIMEIRA FASE

A primeira fase da Operação Jogada Ensaiada, deflagrada em outubro de 2022, investigava fraudes em jogos do futebol sergipano, mas o material apreendido e as investigações da PF revelaram a existência de um esquema de âmbito nacional.

A Polícia Federal também identificou diálogos estabelecidos entre representantes de atletas, apostadores e dirigentes para combinar as fraudes. O objetivo sempre foi o de obter retorno financeiro ilícito em sites de apostas.

O governo federal já anunciou as taxações das casas de apostas, mas ainda não aprovou MP que trate da regulamentação das apostas no Brasil. Sabe-se que pessoal envolvidos com as partidas, como jogadores, árbitros, dirigentes e empresários, não poderão participar das jogatinas.

Além dos resultados das partidas, os sites permitem apostas em quantidades de cartões, expulsões, escanteios, laterais, gols e muitas outras eventualidades de um jogo de futebol ou de qualquer outra modalidade.

No esquema, os fraudadores aliciavam jogadores para que cumprissem em campo exatamente o que foi apostado pelos criminosos. Treinadores, agentes e dirigentes estão envolvidos como intermediadores entre apostadores e atletas, de acordo com a PF.

Foram identificados esquemas em jogos das séries C e D do Campeonato Brasileiro, e também em Estaduais pelo País.

MERCADO TRILHONÁRIO

As apostas esportivas fazem parte de um mercado trilionário. Entidades que atuam na prevenção a fraudes estimam que o faturamento anual das casas se aproxime de 1,5 trilhão de euros, o equivalente a R$ 8 trilhões.

O Brasil manteve-se à margem deste negócio por anos até que, em 2018, foi sancionada a lei que legalizou as apostas esportivas no Brasil.