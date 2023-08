PF prende Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da PRF

O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, foi preso pela Polícia Federal (PF) na manhã desta 4ª feira (9.ago.2023), emem Florianópolis (SC). Ele é acusado de agir em favor de Jiar Bolsonaro (PL), interferindo no 2º turno das eleições de 2022.

Silvinei deve ser transferido para Brasília ainda nesta quarta. Os mandados foram autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Em nota, a PF afirmou que deflagrou a Operação Constituição Cidadã para apurar se policiais rodoviários federais teriam direcionado “recursos humanos e materiais com o intuito de dificultar o trânsito de eleitores no dia 30 de outubro 2022”. Isso porque na referida data a PRF realizou blitze que interferiram na movimentação de eleitores, sobretudo no Nordeste, onde Lula (PT) tinha vantagem sobre Jair Bolsonaro (PL) nas pesquisas de intenção de voto.

Na véspera, o diretor-geral da PRF havia declarado voto em Bolsonaro. Vasques é réu por improbidade administrativa nesse episódio.

Então diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, pediu voto para Bolsonaro na véspera das eleições de 2022. Foto: Redes

No domingo do segundo turno, Alexandre de Moraes determinou a suspensão imediata das blitze, sob pena de prisão de Vasques. A ordem, no entanto, foi desrespeitada pela PRF.

Um relatório do Ministério da Justiça mostra que a PRF interceptou 2.185 ônibus no Nordeste, onde Lula era favorito, contra 571 no Sudeste, entre 28 e 30 de outubro, vésperas e dia do 2º turno das eleições de 2022. Veja o esquema criado pelo g1:

Agentes da PF ainda cumprem 10 mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Rio Grande do Norte. A operação tem o apoio da Corregedoria Geral da PRF, que determinou a oitiva de 47 policiais rodoviários federais.

São alvos, além de Silvinei:

Luis Carlos Reischak, ex-diretor de Inteligência;

Rodrigo Hoppe, ex-diretor de Inteligência Substituto;

Wendel Benevides, ex-corregedor-geral;

Bruno Nonato, ex-PRF e hoje na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT);

Anderson Frazão, ex-coordenador-geral de Gestão Operacional;

Djairlon Henrique Moura, ex-diretor de Operações; e

Antonio Melo Schlichting Junior, ex-coordenador-geral de Combate ao Crime.

Ainda como parte da operação, batizada de Constituição Cidadã, a Polícia Federal deve ouvir 47 membros da PRF.

Segundo a PF, os crimes investigados incluem:

prevaricação (que é quando um servidor público deixa de exercer o seu dever),

violência política (impedir, com emprego de violência física, sexual ou psicológica, o exercício de direitos políticos), e

impedir ou atrapalhar a votação (crime previsto no Código Eleitoral).

O inquérito para apurar essas operações da PRF em rodovias foi aberto ainda em novembro de 2022. Relembre no vídeo abaixo:

NEGOU IRREGULARIDADES

Silvinei Vasques foi o primeiro depoente a comparecer à CPI dos Atos Golpistas criada pelo Congresso para apurar os episódios de terrorismo que depredaram as sedes dos três poderes em Brasília, no ataque golpista conhecido pela data em que ocorreu: 8 de Janeiro de 2023.

A relatora da CPI, a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) disse considerar que essas operações da PRF seriam um "ponto de partida" das irregularidades na eleição que levaram aos acampamentos golpistas e, por fim, aos atos de vandalismo.

No depoimento à CPI, Vasques negou que tenha havido qualquer omissão ou irregularidade na atuação da PRF.

"Nossos policiais estavam lá para garantir a segurança. Nesse dia, não foi registrado nenhum acidente grave com ônibus e vans", disse, sobre o dia do segundo turno.

O ex-diretor também alegou que seria impossível articular uma atuação irregular em todo o país.

"Grande parte dos nossos policiais eram eleitores do presidente Lula. Não há, não é possível cometer esse crime. Não como parar 13 mil policiais sem ter uma conversa por Whatsapp, Telegram, sem um e-mail enviado. Nenhum participou ou ouviu alguma coisa. Não tem como fazer uma operação dessa e envolver 13 mil policiais sem ter uma simples conversa de corredor", disse.