PMs executaram sete pessoas simulando confrontos para 'apagar rastros'

Policiais militares de Goiás, os cabos Glauko Olívio de Oliveira, Thiago Marcelino Machado e Jhonatan Ribeiro de Araújo; os subtenetes Marcos Jesus Rodrigues e Marco Aurélio Silva Santos; os soldados Wembleyson Azevedo Lopes e Rodrigo Moraes Leal; o tenente Adriano Azevedo Souza; o Major Almir Tomás de Aquino Moura e o Sargento Erick Pereira da Silva, estão presos desde 19 de setembro, suspeitos de matar essas 7 pessoas:

Bruna Vitória Rabelo, de 19 anos;

Gabriel Santos Vital;

Gustavo Lage Santana;

Mikael Garcia de Faria;

Bruno Chendes;

Edivaldo Alves da Luz; e,

Daniel Douglas de Oliveira.

O Ministério Público de Goiás (MPGO), quebrou o sigilo bancário e rastreou aparelhos celulares para que a Polícia Civil conseguisse juntar provas para prender os dez servidores da segurança pública.

Os investigadores apontam que os PMs teriam realizado o assassinato do empresário Fábio Alves Escobar Cavalcante, ocorrido em 2021, em Anápolis, e para apagar os rastros, mataram outras sete pessoas – simulando confrontos.

Conforme o MP goiano, a partir da quebra de sigilo bancário e telefônico, a investigação passou a cruzar informações, desenhar a cronologia dos fatos e a relação entre as mortes. Com isso veio a constatação de que alguns dos policiais investigados tinham movimentações bancárias incompatíveis com os rendimentos da Polícia Militar.

Segundo o relatório do inquérito a que o g1 teve acesso, um dos PMs presos, Marcos Jesus Rodrigues, movimentou cerca de R$ 6 milhões durante o período de 4 anos. Já Almir Tomás de Aquino Moura (também preso) movimentou R$ 5,8 milhões.

O relatório não informou o porquê os suspeitos executou o empresário. Apesar disso, estão detalhadas provas de que os PMs praticaram outros homicídios, simulando confrontos, para tentar encobrir a morte de Fábio Alves Escobar.

‘PMS LADRÕES DE CELULARES’

Meses antes de ser assassinada, Bruna Vitória Rabelo, que estava grávida, foi espancada pelos PMs, juntamente com o namorado. Naquela ocasião, o casal teve os celulares — modelo Samsung e Motorola — roubados pelos agressores.

Após o fato, o casal registrou um boletim de ocorrência, no dia 1º de junho de 2021. O namorado de Bruna disse ter reconhecido como seus agressores os policiais militares Glauko Olivio de Oliveira e Kallebe de Oliveira Pereira (ambos presos), além de também ter identificado o número da viatura 10499. Sobre isso, a denúncia afirma que há um documento da Força Tática da PM que confirma que, naquele dia, Kallebe realmente estava escalado para trabalhar na viatura citada pelo homem agredido. Já Glauko, estava escalado para outra viatura, junto com o militar Rodrigo Moraes Leal (que também está preso). A denúncia afirma que no dia seguinte ao roubo dos celulares, Kallebe realizou uma pesquisa no Google sobre como destravar aparelhos Motorola e sistema Android. Os mesmos que foram roubados de Bruna e do namorado.

A denúncia também aponta que no dia 15 de junho, o policial Marcos Jesus Rodrigues (PM que movimentou R$ 6 milhões em 4 anos) consultou o número de CPF do empresário Fábio Alves em um sistema da Secretaria de Segurança Pública.

Dados do IP da consulta estavam registrados em nome do PM Almir Tomas de Aquino Moura (PM que movimentou R$ 5,8 milhões).

CELULAR ROUBADO FOI USADO PARA EXECUÇÃO DO EMPRESÁRIO

Em 21 de junho, um novo chip passou a operar no celular Samsung roubado de Bruna. Os PMs usaram o celular roubado para fazer contato com o empresário Fábio Alves, o atraindo para a emboscada que resultaria em sua morte dois dias depois.

A investigação acredita que quem colocou o novo chip no aparelho Samsung foi o policial Glauko. Conforme apurado pelos investigadores, no dia que fez contato com o empresário, o celular de Glauko estava conectado na internet na casa do policial Erick Pereira da Silva.

EXECUÇÃO DOIS DIAS DEPOIS

O empresário Fábio Alves foi assassinado a tiros por dois homens, na noite do dia 23 de junho de 2021 – dois dias após receber a mensagem de Glauko. As informações são de que os criminosos estavam em um carro e usavam máscaras tipo “balaclava”.

A denúncia afirma, a partir das investigações, que o policial militar Welton da Silva Vieiga participou do homicídio do empresário. Isso porque, nos três dias em que o aparelho Samsung ficou operando o chip mencionado, o celular estava nas imediações do endereço residencial de Welton.

Em dezembro do ano passado, o policial virou alvo em outro caso de homicídio. Com isso, a polícia acabou indo até a casa dele cumprir um mandado de busca e apreensão. Durante o cumprimento da ordem, Welton reagiu atirando nos policiais civis e, na sequência, cometeu suicídio.

Em sua residência foram localizadas três armas de fogo (todas calibre 38), 49 munições, duas máscaras tipo “balaclava”, uma placa de veículo e roupas sujas de sangue.

Outro elemento importante para a investigação é o fato de que a esposa de Welton está envolvida em três ocorrências de morte por intervenção policial junto com o marido e os policiais: Almir e Marcos Jesus.

“Ou seja, tais policiais militares se conhecem e já trabalharam juntos. Inclusive, Marcos Jesus e a esposa de Welton efetuaram transações financeiras entre si, totalizando a quantia de R$ 63 mil”, destaca a denúncia.

AS EXECUÇÕES DE GABRIEL, GUSTAVO E MIKAEL

Em 23 de agosto de 2021, dois meses após a execução do empresário, foi registrado um suposto confronto policial, no período noturno. Durante a alegada ocorrência, foram assassinados: Gabriel Santos Vital, Gustavo Lage Santana e Mikael Garcia de Faria.

Segundo a denúncia, todos eles eram amigos de Bruna Vitória e do namorado dela.

O documento afirma também que estão envolvidos nesse confronto os policiais: Glauko (preso), Rodrigo (preso), Thiago Marcelino Machado (preso), Wembleyson de Azevedo Lopes (preso), Jhonatan Ribeiro de Araújo (preso) e Adriano Azevedo Souza (preso).

Na época, eles disseram à subdelegacia de Teresópolis que, durante uma abordagem, os três homens teriam causado acidentes de trânsito, fugido para uma região de mata e efetuado disparos contra a equipe policial. Por conta das supostas agressões, os PMs revidaram os tiros e, consequentemente, causaram o triplo homicídio.

No entanto, dados extraídos da quebra de sigilo dos telefones dos PMs, constataram que o policial Marco Aurélio Silva Santos enviou mensagens para os policiais Thiago e Adriano confessando que havia sido colocado um rastreador no carro de uma das vítimas.

As conversas também mostraram que Marco Aurélio enviou mensagens informando a localização em tempo real das vítimas antes do crime, bem como fotos da placa do carro.

“Os policiais militares envolvidos possuíam total controle da situação e não havia agressão injusta por parte das vítimas, retardando deliberadamente o suposto confronto para o período noturno, horário em que a rua ficaria com menos movimento de pessoas e carros”, esclarece o documento.

A EXECUÇÃO DE BRUNA

Após a morte de Gabriel, Gustavo e Mikael, ainda no dia 23 de agosto de 2021, Bruna, grávida de 7 meses, também foi morta a tiros por dois homens, que estavam em uma moto. O namorado dela estava no momento do ataque, mas conseguiu sobreviver. Em depoimento, ele reconheceu, novamente, o policial Glauko como sendo um dos atiradores.

A denúncia do Ministério Público revela que pouco antes, os PMs plantaram uma arma na cena do suposto confronto, para responsabilizar Gabriel, Gustavo e Mikael pela morte da amiga Bruna.

AS MORTES DE DANIEL, BRUNO E EDIVALDO

Conforme o documento, no dia 19 de fevereiro de 2022, aproximadamente às 4h, os policiais Glauko, Thiago e Wembleyson, efetuaram disparos de arma de fogo durante um suposto confronto mantando Bruno Chendes, Edivaldo Alves da Luz e Daniel Douglas de Oliveira.

Segundo a denúncia, os três homens mortos eram amigos do namorado de Bruna. Inclusive, estiveram com ele pouco antes de serem executados pelos PMs.

O documento também cita que, nesta ocorrência, foram apreendidas armas de fogo e um bloqueador de sinal de rádio. Os PMs declararam que não encontraram nenhum aparelho celular. Mas, no mesmo dia do confronto, foram registrados três telefones em nome de Bruno, em horários em que ficou comprovando que a vítima já estava morta.

As investigações constataram que as três vítimas foram torturadas até a morte para que fornecessem informações sobre o paradeiro do namorado de Bruna, que se escondeu após a execução dela.

“Os policiais militares declararam que foram efetuados 35 disparos de arma de fogo no suposto confronto, mas apenas uma cápsula foi encontrada pela perícia, sendo isso indicativo de adulteração do local do crime”, destaca o texto da denúncia do MP. Nesse trecho, a denúncia afirma que era muito importante para os policiais que o namorado de Bruna fosse localizado. Isso porque, ele havia reconhecido Glauko em outras situações criminosas.

CRONOLOGIA DOS FATOS

Após a exposição dos fatos, a denúncia explica e reforça qual a relação entre os policiais militares e asmortes. Entenda:

O policial Welton da Silva integrava o mesmo batalhão dos militares Marcos Jesus e Almir Tomás. Todos acabaram sendo investigados pela morte do empresário Fábio Alves.

Marcos Jesus era investigado pela morte do empresário por ter acessado os dados cadastrais da vítima alguns dias antes de sua morte.

Almir Tomás era investigado pela morte do empresário por ser o titular da Internet utilizada para a pesquisa.

O policial Welton era amigo próximo do policial militar Thiago Marcelino. Os dois, inclusive, estacionavam carros um na garagem do outro.

Thiago Marcelino era amigo próximo do PM Erick Pereira da Silva (preso).

Erick é apontado como dono da rede de wifi em que um celular Samsung foi conectado e usado para atrair o empresário Fábio Alves para a emboscada.

Para supostamente encobrir as provas do crime de homicídio contra o empresário Fábio Alves, Bruna Vitória foi morta a tiros.

O namorado de Bruna sobreviveu ao ataque. Em depoimento, ele afirmou que um dos policiais responsáveis pela morte de Bruna é o policial Glauko.

Gabriel, Gustavo e Mikael, que eram amigos de Bruna, foram mortos em um suposto confronto com os policiais Glauko, Thiago, Adriano e Wembleyson.

As investigações sugerem que os policiais plantaram uma arma de fogo na cena do suposto confronto. O objetivo era responsabilizar as vítimas pela morte de Bruna.

Apesar do policial Marco Aurélio (preso) não estar na equipe, a denúncia afirma que ele estava monitorando as vítimas e passando informações em tempo real para Thiago e Adriano.

Na tentativa de localizar o namorado de Bruna, os PMs Glauko, Thiago Marcelino e Wembleyson, em outro suposto confronto com disparos de arma de fogo, mataram Bruno Chendes, Edivaldo e Daniel, que eram amigos dele.

O QUE DIZ A PMGO

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública, junto com outras as Forças de Segurança afirmou que "não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta”. A Corregedoria da PM-GO informou que abriu os os procedimentos legais cabíveis.

Sobre a prisão dos PMs, a SSP detalhou que o Comando de Correições e Disciplina da PM acompanhou o cumprimento de mandados de prisões temporárias e de busca e apreensão, feitos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Anápolis.