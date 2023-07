Polícia encontra 85 bezerros mortos e doentes na Chácara das Mansões

A Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (DECAT), da Polícia Civil encontrou, na 3ª feira (18.jul.23), 85 bezerros mortos e doentes em uma chácara abandonada no bairro região da Chácara das Mansões, em Campo Grande (MS).

No local havia uma casa de alvenaria composta de ampla área externa, sala, cozinha, banheiro social, dois quartos e uma suíte, que apresentava aspecto de abandono, demonstrando a pouca frequência de humanos.

Na propriedade foram garrotes entre 08 e 10 meses aproximadamente, das raças gir, holandês e girolando, com indícios de subnutrição, alguns dos quais doente ou mortos em decorrência de pneumonia, conforme aferição do médico veterinário da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do Mato Grosso do Sul (IAGRO), parceira na operação.

O caso segue em investigação para identificar o proprietário ou arrendatário da chácara, que deve responder criminalmente por crime de maus-tratos. Veja na galeria do topo as imagens fortes dos animais mortos e em estado de subnutrição.