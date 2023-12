Polícia Federal faz buscas contra diretores e técnicos da Braskem

A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Lágrimas de Sal nesta 5ª feira (21.dez.23), realizando buscas e apreensões contra os diretores, gerentes e responsáveis técnicos da Braskem. A empresa é acusada de provocar afundamento do solo em alguns bairros de Maceió (AL), decorrente de mineração de sal-gema.

No total, 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Maceió (11), Rio de Janeiro (2) e Aracaju (1). Entre os alvos estão:

A sede da empresa em Maceió foi alvo da operação. A PF apura a ligação entre a Braskem e as empresas de consultoria Modecon (RJ) e Flodim (SE).

POR QUE A EMPRESA É INVESTIGADA?

Operação apura crimes na exploração de sal-gema em Maceió. Foto: EBC

A Braskem é responsável por 35 minas de sal-gema na região de Bebedouro, em Maceió. O local foi explorado pela mineradora entre os anos de 1970 e 2019.

Nas últimas semanas, o risco de colapso da mina se tornou eminente, com cerca de 2 metros de afundamento. Em 10 de dezembro, uma das minas sob a lagoa Mundaú se rompeu, mas não houve a destruição dos bairros no entorno e nem a formação de uma cratera sobre a cidade.

Mina da Braskem se rompeu no último dia 10 de dezembro. Foto: Redes sociais

O problema causado pela mineração de sal-gema pela Braskem foi percebido em 2018, quando moradores do bairro Pinheiro notaram as primeiras rachaduras nos imóveis. Desde então, a situação se agravou, afetou outros quatro bairros e levou à evacuação de cerca de 60 mil pessoas.

O QUE DIZ A PF?

De acordo com os investigadores. são analisados documentos como pareceres, estudos e troca de e-mails para determinar se a empresa estava ciente dos riscos existentes, se houve omissão de documentos, se foram contratados pareceres direcionados, quem teve conhecimento das informações internamente e quem decidiu ou se omitiu na empresa durante o processo de afundamento dos bairros. Todos os alvos de buscas também foram alvos de quebra de sigilo telemático, por meio do qual a PF poderá rastrear conversas por aplicativos de mensagem e por e-mail. Eis a íntegra.

Conforme a PF, a Braskem não cumpriu as normas de segurança previstas, apresentou dados falsos e omitiu informações dos órgãos de fiscalização. Também há suspeita de que as atividades da empresa continuaram mesmo quando as minas já apresentavam problemas de estabilidade.

A Braskem pode ser responsabilizada pelos crimes de poluição qualificada, usurpação de recursos da União, apresentação de estudos ambientais falsos ou enganosos, inclusive por omissão, entre outros delitos, devido aos afundamentos ocorridos em Maceió.

O nome da Operação “Lágrimas de Sal” é uma referência ao sofrimento causado à população pela atividade de exploração de sal-gema, que obrigou as pessoas a deixarem suas casas em razão do risco decorrente da instabilidade do solo nos bairros afetados.